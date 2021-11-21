Türkiye 'Hanımağa' gözaltında! İstanbul'da suç örgütüne operasyon

'Hanımağa' gözaltında! İstanbul'da suç örgütüne operasyon

Türkiye

'Hanımağa' gözaltında! İstanbul'da suç örgütüne operasyon

İstanbul'da 'Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma' gibi olaylara karıştığı iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün elebaşı 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

21 Kasım 2021, Pazar 15:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.


İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün Operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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