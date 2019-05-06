Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş korunma istedi, şikayetçi oldu

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “İlişkisini devam ettirmek isteyen Fırat Şimşek adıma sahte hesaplar açarak buradan hesabımın eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yapmıştır. Fotoğraflarımı yayımlayıp cep telefonu numaramı da yazarak ‘Bu memleketin bir numaralı o..... benim. Görüşmek isteyenler arasın. Açık adres vereceğim’ şeklinde sözler paylaşarak beni rencide etmiştir.”

Emniyete ifade veren Fırat Şimşek ise Güniz Akkuş’un kendisini darp ettiğini söyledi. Güniz Akkuş ile yaklaşık 1 yıllık duygusal birliktelik yaşadıklarını belirten Fırat Şimşek, “İddiaların aksine ben ondan ayrılmak istedim. Ben de ondan şikâyetçiyim” dedi.

‘RAHATSIZ ETME’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek’in 3 ay süreyle mağdur Güniz Akkuş’a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

İDDİA: SENİ HADIM EDERİM

Fırat Şimşek, ifadesinde şunları iddia etti: “Beni darp eden Güniz Akkuş, ‘Ben devlet kanadında çok güçlüyüm. Sen benim kim olduğumu Google’dan yaz, oku. Ben karakolun ön kapısından girer arka kapısından çıkarım. Seni hadım ederim. İstanbul’u terk edecek hale gelirsin’ diyerek tehdit etmiştir. Kimliğimi, kartlarımı ve paramı alarak gitmişti. Mektup bırakmıştı. Mektubunda ‘Telefonunu alıyorum. Çünkü sen telefonundaki belgelerle beni sürekli tehdit ediyorsun. Beraber yaptığımız işlerin parasını da ödeyeceğim’ yazmıştı.