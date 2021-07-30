Göz alıcı rengi ve enfes kokusuyla insana huzur veren çiçek türlerinden birisi de Hanımeli çiçeği. . Peki, Hanımeli çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Hanımeli çiçeği hikayesi nedir? Hanımeli çiçeği hakkında bilinenler...

HANIMELİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hanımeli yetiştirmek isteyen çiçek severlerin, bu çiçeğin bakımına ayrı bir özen göstermesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda hanımeli çiçeğinin bakımı;

Hanımeli çiçeği her çeşit toprakta çok rahat yetişebilen bir çiçektir bu bakımdan özel bir toprak tercihi gerektirmez. Bu çiçeğin ilkbahar aylarının başından sonbahar ayının sonuna kadar sürekli olarak sulanması önemlidir. Bakımında gübre gerektirmeyen bir çiçektir. Hanımeli çiçeğinin belirli aralıklarda bir ortamda bulundurulması önemlidir. Hanımeli çiçeği, açık havada çok iyi yetişir bu sebeple havanın bol olduğu ortamlarda tutulması yararlı olacaktır.

Sulama sıklığınızı hanımeli çiçeğinin yaşına, durumuna ve toprağın kuruluğuna göre belirlenerek yapılmalıdır. Çok genç olan hanımeli çiçekleri için daha az sulama yapılabilir fakat bitkinin yaşı arttıkça daha fazla sulamaya gereksinim duyar. Ayrıca hanımeli bitkisini çiçeklendiği dönemlerde daha sık aralıklarla sulamasının yapılmasına özen gösterilmelidir. Sulama miktarının ve sıklığının belirlenmesinde toprağın kuruluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çiçek, her daim toprağı nemli kalacak şekilde sulanmalıdır. Buna göre toprak ne tam kuru tamamen ne de çamur olacak kadar sıvı durumda kesinlikle olmamalıdır.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oldukça hızlı gelişir,

Hanımeli çiçeğinin çiçek kısmı çoğu zaman beyaz ya da sarı renklidir. Bunun dışında hoş kokusu vardır.

Bulundukları yerin hava şartları doğrultusunda yaprak dökerler. Bazı hanımeli çiçeği çeşitleri ise daima yapraklıdır.

Kırmızı veya siyah meyveleri vardır ve bu meyveleri çok süslü olup son derece güzel görünüme sahiptir,

Hanımeli çiçeğinin bazı çeşitleri sarmaşık cinsinden olup bazı çeşitleri ise çalı türündedir. Bu çiçeğin bazı türleri ise tutunduğu yere sarılırlar.

Hanımeli çiçeğinin çok fazla soğuğa dayandığı söylemek mümkün. Bu çiçeğin bazı türleri -30 dereceye kadar olan soğuğa dayanabilmektedir.

Hanım eli çiçeği için en ideal ortam bahçedir.

Bol hava alan ortamlarda çok daha sağlıklı yetişir.

Saksıda yetiştirilecek olan hanımeli çiçeği için mutlaka humuslu toprak tercih edilmelidir.

Bu bitkinin çiçek açabilmesi için yeterince gelişebilmesi çok önemlidir. Çiçek açacak olgunluğa ulaşmak kimi zaman 4 yılı bulabilir.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



