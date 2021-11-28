Hanımgöbeği nasıl yapılır? MasterChef Hanımgöbeği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de hanımgöbeği tarifi yapıldı. Kısa süre içince internette en çok hanımgöbeği tarifi araştırmaya başlandı. Peki, hanım göbeği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hanımgöbeği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
28 Kasım 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Hızlıca evde yapabileceğiniz hanımgöbeği tarifi, oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Peki, hanımgöbeği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten hanımgöbeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
HANIMGÖBEĞİ TARİFİ
Hanımgöbeği malzemeler
Hamuru için;
- 3 su bardağı su
- 100 gram tereyağı
- 2,5 su bardağı un
- 1 fiske tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı irmik
- 1 yemek kaşığı nişasta
Şerbeti için
- 4 su bardağı su
- 4,5 su bardağı toz şeker
- Yarım limon suyu
Kızartmak için;
- 2 su bardağı kızartma yağı
Üzeri için
- Toz Antep fıstığı
- Kaymak
Şerbeti için;
Şeker ve suyu tencereye koyun, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın. Şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
Hamuru için;
Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tuzu ve şekeri de ekleyerek yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun. Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Ilınınca, yumurtaları birer birer kırın. İrmik ve nişastayı ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla ya da mikserle yoğurun. Hamurunuz kendini toplayınca, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizi hafifçe ıslatarak top gibi yapın. Ortalarını parmağınız ile bastırdığınız toplarınızı yağa atın ve ocağı en kısık ateşe ayarlayın. Tatlıları yağda arada sallayarak kızartın. Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.