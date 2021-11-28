Hızlıca evde yapabileceğiniz hanımgöbeği tarifi, oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Peki, hanımgöbeği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten hanımgöbeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

HANIMGÖBEĞİ TARİFİ

Hanımgöbeği malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı su

100 gram tereyağı

2,5 su bardağı un

1 fiske tuz

1 tatlı kaşığı şeker

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için

4 su bardağı su

4,5 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Kızartmak için;

2 su bardağı kızartma yağı

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

Kaymak

HANIMGÖBEĞİ YAPILIŞI

Şerbeti için;

Şeker ve suyu tencereye koyun, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın. Şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Hamuru için;

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tuzu ve şekeri de ekleyerek yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun. Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Ilınınca, yumurtaları birer birer kırın. İrmik ve nişastayı ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla ya da mikserle yoğurun. Hamurunuz kendini toplayınca, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizi hafifçe ıslatarak top gibi yapın. Ortalarını parmağınız ile bastırdığınız toplarınızı yağa atın ve ocağı en kısık ateşe ayarlayın. Tatlıları yağda arada sallayarak kızartın. Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.



