Çin'de bir kişinin ölümüne neden olan hanta virüs, corona virüs gibi bir salgına neden olur mu kaygısı insanların merak konusu oldu. Hanta virüs nedir ve hanta virüs nasıl bulaşır konuları da oldukça merak edilmeye başladı. Eğer sizde hanta virüs nedir, hanta virüs nasıl bulaşır ve hanta virüs belirtileri nelerdir merak ediyorsanız "Hanta virüs nedir, hanta virüs nasıl bulaşır, hanta virüs belirtileri nelerdir" haberimize göz atın.

Hanta virüs nedir? Hanta virüs nasıl bulaşır?

Bir ortohantavirüs, Bunyavirales takımının Hantaviridae familyasındaki tek sarmallı, zarflı, negatif-duyulan bir RNA virüsüdür. Bu virüsler normal olarak kemirgenleri enfekte eder, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir.

Bazı suşlar, böbrek sendromlu hantavirüs hemorajik ateşi (HFRS) veya hantavirüs kardiyopulmoner sendromu (HCPS) olarak da bilinen hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) gibi insanlarda potansiyel olarak ölümcül hastalıklara neden olur. diğerleri ise bilinen insan hastalığı ile ilişkilendirilmemiştir.

HPS (HCPS) "hantavirüs partikülleri ile kontamine olmuş aerosolize kemirgen dışkılarının (idrar ve dışkı) solunmasıyla ilişkili nadir bir solunum hastalığıdır."

Hantavirüslerin insan enfeksiyonları neredeyse tamamen kemirgen dışkısı ile insan temasıyla bağlantılıdır; ancak 2005 ve 2019'da Andes virüsünün insandan insana bulaştığı Güney Amerika'da rapor edilmiştir.

Hantavirüs, Güney Kore'de erken salgının gözlendiği Hantan Nehri bölgesi olarak adlandırılmıştır ve 1976 yılında Ho-Wang Lee tarafından izole edilmiştir.

Hanta virüs belirtileri nelerdir?

Böbrek sendromlu hemorajik ateş

Böbrek sendromlu (HFRS) hemorajik ateş, Hantaviridae familyasından hantavirüs türlerinin neden olduğu klinik olarak benzer bir grup hastalıktır.

Kore hemorajik ateşi, salgın hemorajik ateşi ve nefropati epidemisi olarak da bilinir.

HFRS'ye neden olan türler arasında Hantaan, Dobrava-Belgrad, Saaremaa, Seul ve Puumala bulunur. Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunur.

Hantavirüs kaynaklı hemorajik ateş inkübasyon süresi, semptomlar gelişmeden önce insanlarda iki ila dört haftadır. Şiddetleri viral yüke bağlıdır.

Hantavirüs pulmoner sendromu

Hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunur.

Sıklıkla ölümcül bir akciğer hastalığıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, etken ajan geyik fareleri tarafından taşınan Sin Nombre virüsüdür.

Prodromal semptomlar ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve uyuşukluk gibi grip benzeri semptomları içerir.

Mekanik ventilasyon ve güçlü diüretiklerle müdahaleye rağmen genellikle ölümcül olan hızla gelişen pulmoner ödem ile ani bir nefes darlığı başlangıcı ile karakterizedir. Ölüm oranı yüzde 36'dır.

İlgili Haberler Çocuğuma corona virüsü nasıl anlatmalıyım?

İlgili Haberler Bu sayılar corona virüs riskini azaltıyor!

Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.