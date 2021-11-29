Hanuka Bayramı’nı tarihi İbrani takvimine göre hesaplanıyor ve her yıl farklılık gösteriyor ancak genellikle Kasım ayı sonuna denk geliyor. Peki, Hanuka Bayramı nedir, kimler kutlar? Hanuka Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar…

HANUKA BAYRAMI NEDİR, KİMLER KUTLAR?

Hanuka Bayramı Yahudi inancına sahip kişiler tarafından kutlanan bir bayramdır. Işık Festivali adı ile de bilinmektedir. Hanuka Bayramı, Seleukos İmparatorluğu'na karşı yapılan Makkabeyan İsyanı sırasında Kudüs'teki İkinci Tapınağın yeniden adanması anısına düzenlenmektedir. Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarını taşır

Festival, hanukkiah ya da menora adı verilen dokuz kollu bir şamdanın mumlarının yakılmasıyla başlar. Bir dal tipik olarak diğerlerinin üstüne veya altına yerleştirilir ve bir mum, diğer sekiz mumun yakılması için kullanılır. Bu özel muma şamaş (שמש‎, lit. 'Görevli') denir ve bu kol her gün yanar.

HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN?

Hanuka Bayramı, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak 8 gün 8 gece boyunca devam eder. Gregoryen takvimine göre en erken Kasım sonunda, en geç ise Aralık ortalarında kutlanan Hanuka Bayramı 2021 yılında ise 28 Kasım Pazar-6 Aralık Pazartesi tarihleri arasında kutlanacak.