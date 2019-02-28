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Hapis cezası aldığını öğrenince çılgına döndü! Bakırköy Adliyesi'ne baltayla...

İstanbul'daki Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan Serdar Güç gözaltına alındı. "Adaletimle geldim" diye adliyeyede bağıran Serdar Güç (28) gazetecilerin sorusuna "Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi

28 Şubat 2019, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Hapis cezası aldığını öğrenince çılgına döndü! Bakırköy Adliyesi'ne baltayla...

İstanbul'daki Bakırköy Adalet Sarayı'na öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Üst araması yapan güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Serdar Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi. 

Mesleği sorulan Serdar Güç, "Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım? Ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI ALDIĞINI ÖĞRENMİŞ!

Öte yandan şüpheli Serdar Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi.

Serpil KIRKESER/DHA

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