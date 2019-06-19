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Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı

19 Haziran 2019, Çarşamba 20:10
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Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskınla Mustafa M.’yi mahallede gezerken yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M., mahkemece tutuklandı.

DHA

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