Kültür & Sanat Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Kültür & Sanat

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı tiyatroda, her yıl olduğu gibi 'Yıldızlar Geçidi' konser serisi de düzenlenecek

25 Haziran 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konserlerin yeniden başlayacağı belirtildi. Yeni sezonun ilk konserinin Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın 'Büyük Bir Gece Müziği' olacağı kaydedildi.

İlk konser 3 Temmuz'da

İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser sezonu Temmuz ayında açılıyor.

3 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın 'Büyük Bir Gece Müziği' konseriyle başlayacak olan sezon, indie folk müzik grubu Yüz yüzeyken Konuşuruz 'un 5 Temmuz'da vereceği 'İstanbul Kavuştayı' konseriyle sürecek. Yüz yüzeyken Konuşuruz, dağılma söylentilerinin ardından ilk kez sahnede bir araya gelecek. 

Yaz boyunca Haluk Levent, Star Wars Cinema Symphony, Joshua Bell, Hayko Cepkin, Manga, Yurdaer Okur gibi isimlerin sahne alacağı tiyatroda, her yıl olduğu gibi 'Yıldızlar Geçidi' konser serisi de düzenlenecek.

Birbirinden ünlü isimler konser verecek

Tilbe ayrıca 2 Ağustos ve 13 Eylül'de de Harbiye Açıkhava'da yine dinleyicisiyle buluşacak.

Yaz boyunca sürecek 'Yıldızlar Geçidi' konser serisi kapsamında Tan Taşçı, Teoman, Koray Avcı ve 35. sanat yılını kutlayacak olan Fatih Ürek, Harbiye sahnesinde olacak.

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