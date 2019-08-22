Üç saate yakın sahnede kalan ikili, en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İlk bölümde sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, seyircisini 'Gece Olunca' parçasıyla selamladı. ‘Saklı Düşler, Duvardaki Resim’ gibi klasikleşmiş parçalarını seyircisiyle birlikte söyleyen Kurtoğlu, daha sonra sahneyi Hakan Altun’a bıraktı. Altun ise efsane parçası 'Telefon' ile giriş yapıp ‘Sen de Ağla, Aşk Lütfen Gel’ gibi sevilen parçaları ile Harbiye’yi adeta müziğe doyurdu.

Konserin bir kısmında Altun’un kameraman ile şarkı söylemesi ve Cengiz Kurtoğlu’nun şarkı söylediği anda sahneye çıkan bir kedi renkli görüntülere sahne oldu.

Rahmetli Müslüm Gürses’in 'Sevda Yüklü Kervanlar' parçasını seslendiren Altun "Bize aşkı ve arabeski sevdiren adamı hiçbir zaman unutmayacağım” diyerek müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’i sahnesinde anmayı unutmadı.

‘Duyanlara Duymayanlara, Hain Geceler, İstanbul Olmaz Olsun, Yorgun Yıllarım’ı beraber seslendiren ikili, seyircinin ayakta alkışları ve yoğun tezahüratlarıyla sahneden uğurlandılar.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Altun; "Benim şarkılarımı okuyan yorumcular arasında en haz aldığım isimlerin en başında Cengiz ağabeyim gelir. Biz Cengiz abinin şarkılarıyla büyüdük. Hala onun şarkılarıyla büyüyenler var, hatta daha büyüyecek olanlar da var" diye konuştu.

Kurtoğlu ise; ‘Ben yıllarımı işte böyle sağlam adamlara teslim ederim ki, bir 40 yıl daha böyle özel geçsin’ diyerek kardeşim dediği Hakan Altun’a övgülerde bulundu.