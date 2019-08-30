Bu sene ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle bir araya gelen Mustafa Sandal, yine büyük bir ilgiyle karşılaştı. Biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90’ların en hit parçalarından olan 'Aya Benzer' ile yaptı.

Sahneden dinleyicilerine seslenen Sandal, "Canlar güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün sizden ricam kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız. Sizi nerelere götüreceğim? Bu akşam bana emanetsiniz. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinletmeden yollatmayacağım" dedi.

'ANNEMDEN SONRA EN ÖNEMLİ KADIN'

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahovic için övgü dolu sözler kullanan Sandal, "Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi" sözleriyle, oğlu Yaman’a sahneden el salladı.

'ŞIKIR ŞIKIR' DÜET

Konserin sürprizi Gülben Ergen oldu. İlk yarının bitiminde ‘Şıkır Şıkır’ şarkısını seslendiren Sandal’ın sahnesine Ergen konuk oldu ve muhteşem bir düete imza attılar. 30 Ağustos Zafer Bayramını bir gün öncesinden kutlayan ikili, Türk bayraklarıyla Harbiye’yi kırmızı-beyaza boyadı.

Sandal’ı dinlemeye gelenler arasında; Jessica May, Seray Sever, Emel Müftüoğlu be Elif Kaya gibi sanat camiasından önemli isimler de vardı.