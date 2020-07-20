Harcamalar pandemi öncesine döndü

İTO’nun araştırmasına göre, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12’si, banka ve kredi kartları ile satışlarda corona virüs etkisini geride bıraktı.

Tüketicilerin 10 Temmuz haftasındaki kartla yaptıkları harcamalar, 13 Mart haftasına göre, elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi. Avdagiç, “Pandemide gördük ki artık herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor” dedi.







