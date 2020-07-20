Ekonomi Harcamalar pandemi öncesine döndü

Harcamalar pandemi öncesine döndü

Ekonomi

Harcamalar pandemi öncesine döndü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak, sektörlerin corona virüs etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazlarının hızlı çalıştığını ve harcamaların pandemi öncesine döndüğünü gördük” diye konuştu.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İTO’nun araştırmasına göre, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12’si, banka ve kredi kartları ile satışlarda corona virüs etkisini geride bıraktı.

Tüketicilerin 10 Temmuz haftasındaki kartla yaptıkları harcamalar, 13 Mart haftasına göre, elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi. Avdagiç, “Pandemide gördük ki artık herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor” dedi.


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