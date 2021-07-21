HARDAL OTU NASIL BİR BİTKİDİR?

Turp familyasında yer alan hardal otu, boyu yaklaşık olarak 50 cm’ye kadar ulaşan doğal kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Tüylü yapraklara sahip olması ile beraber, aynı zamanda sarı ve beyaz renkli çiçekler açar. Küçük ve sivri yapısı ile birlikte, aynı zamanda dört köşeli olan meyveleri tıp alanında önemli bir yere sahiptir. Oldukça küçük meyvesi bulunan hardal otu, birçok farklı yönü üzerinden değerlendirilen ve tüketilen kaynaklar içerisinde bulunuyor. Türkiye ile beraber dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan ve yetişen önemli ot türleri içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

HARDAL OTU NE İŞE YARAR?

Hardal otu özellikle insan sağlığı açısından sunduğu faydalar ile bir adım öne çıkıyor. Pek çok kişinin ilgisini çeken ve değişik yöntemler üzerinden kullanılan bu ot, birçok değişik yararı ile önemli bir yere sahiptir.

Hazımsızlığı kolaylaştırır.

Kabızlığı önlemek konusunda yardımcıdır.

Göğsü yumuşatmak suretiyle öksürüğe oldukça iyi gelir.

Bronşit ve hatta zatürre gibi göğüs hastalıkları için etkili bir kaynaktır.

Romatizmal ağrılar için iyi gelen bir bitki türüdür.

Akciğer zarı iltihabına karşı iyileştirici bir etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini destekleyici ve koruyucu bir yapısı bulunur.

Bu şekilde yukarıda verilen faydaları ile beraber amaca uygun olarak hardal otu kullanılabilir. Özellikle değişik kullanım yöntemleri ile beraber birçok hastalığa karşı önemli bir koruyucu etki oluşturmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında da değerlendirilen ve ortak şekilde kullanılan bir bitki türü olarak ön plana çıkıyor.

HARDAL OTU TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Hardal otu dünyanın birçok farklı ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de yetişen bir ot türü olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda özellikle Akdeniz Bölgesinin farklı şehirlerinde ve kıyı alanlarında yetişen bir bitki türüdür. Beyaz ve sarı ile beraber siyah renkleri üzerinden değişik çeşitleri eşliğinde yetişir. Özellikle birçok farklı türlü ile beraber, sıcak havayı seven ve ılımlı iklim şartları kapsamında yetişen bir bitki türü olarak ön plana çıkıyor. Tabii Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi ile beraber, aynı zamanda dünya çapındaki Akdeniz ülkelerinde de yetiştiğini ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı ortak şekilde kullanılan ve değerlendirilen, önemli faydalar sunan ot türlerinden biridir.

HARDAL OTU NASIL KULLANILIR?

Çok az bir miktar kullanılması suretiyle günlük olarak hardal otunu değerlendirmek mümkün. Uygun doz ele alınmak suretiyle su ile karıştırılarak tüketilebilir. Zira su üzerinden karıştırıldığı vakit faydasını ve etkisini daha güçlü şekilde gösteren bitki türleri arasında geliyor. Aynı zamanda gıda sektöründe değerlendirilen bir bitki olduğunu söylemek mümkün. Adından da anlaşıldığı gibi özellikle hardal tadını bir miktar sunduğu için farklı gıda türlerinde ek olarak değerlendirilir.

HARDAL OTU ZARARLI MIDIR?

Birçok farklı doğal ot türünde olduğu gibi aşırı kullanıldığı vakit hardal otu da bazı zararlı unsurlar ortaya çıkarabilir. Özellikle fazla ve dikkatsiz bir şekilde tüketildiği zaman, genelde egzama ya da bazı kabarcıklara yol açabilmektedir. Özellikle siyah olan Hardal otu aşırı şekilde tüketildiği vakit nefes alma güçlüğü, uyuşukluk ve hatta kalp yetmezliği ile boğazda tahriş gibi durumlar yaratabiliyor.

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