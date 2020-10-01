Şipşak salata: Hardal soslu ton balığı salatası tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün arıyorsanız hardal soslu ton balığı salatası tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için hardal soslu ton balığı salatası tarifi arıyor ya da hardal soslu ton balığı salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hardal soslu ton balığı salatası yapılışı için haberimize bir göz atın.

Hardal soslu ton balığı salatası tarifi

Hardal soslu ton balığı salatası malzemeleri

450 gram taze patates

450 gram yeşil fasulye

300 gram ton balığı

1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin

3 kaşık zeytinyağı

1 kaşık hardal

1 kaşık limon suyu

Tuz, karabiber

Limon dilimleri

Maydanoz ve ekstra zeytin

Hardal soslu ton balığı salatası yapılışı

Öncelikle patates ve fasulyeyi haşlayıp süzün. Başka bir kapta zeytin, hardal, zeytinyağı, limon suyu tuz ve karabiberi iyice çırpın. Kullanacağınız ton balığının yağını salatada kullanmak için ayırın. Patates, fasulye ve ton balığını 4 farklı servis tabağına paylaştırın. Üzerlerinde zeytinli sosu gezdirin. Limon dilimleri, maydanoz ve yeşil zeytin taneleri ile birlikte süsleyin.



