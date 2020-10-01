Şipşak salata: Hardal soslu ton balığı salatası tarifi
En çok sevilen balıklar arasında yer alan ton balığı, harda soslu ton balığı salatası tarifi le tam bir lezzet şöleni oluşturuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için hardal soslu ton balığı salatası tarifi arıyor ya da hardal soslu ton balığı salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hardal soslu ton balığı salatası yapılışı için haberimize bir göz atın.
01 Ekim 2020, Perşembe 14:04 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün arıyorsanız hardal soslu ton balığı salatası tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için hardal soslu ton balığı salatası tarifi arıyor ya da hardal soslu ton balığı salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hardal soslu ton balığı salatası yapılışı için haberimize bir göz atın.
Hardal soslu ton balığı salatası tarifi
Hardal soslu ton balığı salatası malzemeleri
- 450 gram taze patates
- 450 gram yeşil fasulye
- 300 gram ton balığı
- 1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin
- 3 kaşık zeytinyağı
- 1 kaşık hardal
- 1 kaşık limon suyu
- Tuz, karabiber
- Limon dilimleri
- Maydanoz ve ekstra zeytin
Hardal soslu ton balığı salatası yapılışı
Öncelikle patates ve fasulyeyi haşlayıp süzün. Başka bir kapta zeytin, hardal, zeytinyağı, limon suyu tuz ve karabiberi iyice çırpın. Kullanacağınız ton balığının yağını salatada kullanmak için ayırın. Patates, fasulye ve ton balığını 4 farklı servis tabağına paylaştırın. Üzerlerinde zeytinli sosu gezdirin. Limon dilimleri, maydanoz ve yeşil zeytin taneleri ile birlikte süsleyin.