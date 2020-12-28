Magazin Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt

Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt

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Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2009 yılında aşk yaşadığı oyuncu Hare Sürel’le yeniden barıştığı iddia edildi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 08:59 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz’ın adı Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Ancak bu aşk iddiaları ikili tarafından kısa sürede yalanlanmıştı. Ünlü komedyenin bu kez de eski aşkı Hare Sürel’le yeniden barıştığı öne sürüldü.

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'Ödüllü film adı gibi'

Sürel, 1992 yılında tuttuğu günlükten bir sayfayı Instagram hesabında “Hoşçakal anılarım” notuyla yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımına Cem Yılmaz, “Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi” diye yanıt verdi. Yılmaz’ın yaptığı yoruma Hare Sürel’in kalp emojisi koyması da ‘yeniden barıştılar’ iddialarını güçlendirdi.

'Pek Yakında' filminde rol aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Hare Sürel en son 'Pek Yakında' filminde bir araya gelmişti.

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