Contemporary İstanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen “Hareket Eden Anılar” sergisi, 6 Ağustos 2021 tarihine kadar Jotun iş birliğiyle Fişekhane’de devam ediyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan yeni medya eserleriyle interaktif bir deneyim sunan serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor.

Sergiye, Fişekhane içerisinde yer alan ve Contemporary Istanbul Vakfı'nın sanat alanı olan Cocoon tarihi mimarisi ile ev sahipliği yapıyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 16 adet eserin bulunduğu bu sergi; dikey mimari referans alınarak, kent-insan psikolojisi, ekoloji ve yaşamın özelinde tek tipleşen yaşam alanları içinde sanat mekanlarının konumlandırılmasını konu alıyor.

Sergi, teknolojinin sanat üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir çağı, İstanbul gibi metropollerin yaşam deneyimi üzerinden anlatıyor.

Sergide, Olaf Otto Becker, Laurent Bolognini, Boomoon, Edward Burtynsky, Daniel Canogar, U Ram Choe, Reinhard Görner, Christa Sommerer ve Laurent Mignonneau, François Morellet, Ivan Navarro, Alan Rath, Daniel Rozin, teamLab, Frank Thiel, Michael Wolf'un eserleri yer alıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan fotoğraf ve yeni medya eserlerinin bulunduğu sergide; çağdaş sanatın en yenilikçi ifade biçimleriyle yoğun kentleşmenin yarattığı sorunlar ele alınıyor. Sergide doğanın kentsel dokularla uyumu ve çok katmanlı kentlerin barındırdığı kültürel geçmiş gibi konular üzerinde duruluyor. Toplumun tüm kesimleriyle buluşturulması hedeflenen serginin sanat eserleri, Jotun sponsorluğunda reklendirilen sergi alanları ve Fişekhane’nin tarihi mimarisiyle bütünlük oluşturuyor.

Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren ise serginin temasının ekolojiyi, mimariyi ve kentleri içerisine alan bağlamı olduğunu belirterek, "Sergideki seçkimizde içerisinden çıkmakta olduğumuz pandemi döneminin izleri görülebilir. Ziyaretçilerimiz gezdiklerinde bu dönemde yaşadığımız alanlara yabancılaştığımız hissini de duyacaklar." ifadelerini kullandı.