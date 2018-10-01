Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir?

Hadi bilgi yarışmasının ekim ayı ilk sorusu geldi. Yarışma soruyu "Hem ekimin hem de haftanın ilk ipucu bilimden geliyor. Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin" şeklinde duyurdu.

CEVAP: Kinetik Enerji

Enerji Çeşitleri

Enerji çeşitleri, Enerji çeşitleri arasında yer alan bir çok enerji türü vardır. Bu enerjiler insan hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanılabilir. Herhangi bir şekilde hareket yapan veya yapmaya hazırlanan yeteneğe enerji denir. Yani kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami güçtür. İş, fizikte bir cisme, bir kuvvetin etkisiyle yer değiştirme ve yol alması şeklinde tanımlanabilir. Kuvvet uygulan maddelerin hızları değişir. Tıpkı uzunlukları gibi skaler büyüklüktür. Toplamda 8 ana enerji türü vardır. Bunlar günlük hayatımızda kullandığımız enerji türleridir. Enerji verimliliğini artırmak için enerji kaynaklarından kullanmak gerekir. Enerji kaynakları mekanik enerji, ışık enerjisi ve ısı enerjisi halinde kullanılır.

Enerji çeşitleri

Potansiyel enerji

Kinetik enerji

Isı enerjisi

Işık enerjisi

Elektrik enerjisi

Kimyasal enerji

Nükleer enerji

Ses enerjisidir.

Termal enerjisi

Bu durumda unutmamamız gereken tek şey enerji kaynaklarının hiç birinin kaybolmadığıdır. Enerji kaynaklarının bir başka özelliği ise birbirlerine dönüşüp tekrar kullanabilme imkanımızın olmasıdır. Bu enerjileri teker teker açmak kendi içlerinde açılımlarını görmek için hatırlayalım.

Potansiyel enerji: Bir cismin konumu ve durumu sebebiyle sahip olduğu enerji çeşididir. Gerilmiş bir yayda, havada duran bir cisimde ve iple tavana asılı bir üründe potansiyel bir enerji vardır. Kısaca yüksekliği olan sıkıştırılmış ya da gerilmiş tüm cisimlerde potansiyel enerji bulunmaktadır.

Kinetik enerji: Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket halinde olması yeterlidir. Yani kinetik enerji hızlı olan cisimlerin sahip olduğu bir tur enerji çeşididir. Hareket eden her şeyde kinetik enerji vardır. Eğer bunlara örnek verecek olursak koşan bir çocuk, hareket halinde dönen bir tekerlek ya da yukarıdan aşağıya düşen bir top bunlara verilebilecek örneklerden bir kaçıdır.

Isı enerjisi: Cisimlerin sıcaklıkları sebebiyle sahip olduğu enerji türüdür. Sıcaklığı düşük ya da yüksek olan bütün maddelerin bir işi enerjisi vardır. Bunlara örnek verecek olursak eğer ampül (lamba), elektrik sobası, ısıtıcılar ve jeotermal enerji bu enerji türünün örneklerinden bir kaçıdır.