Bu hafta gökyüzünde önemli değişimler var. Haftanın ilk günü iki gezegen, Jüpiter ve Merkür, retro hareketini sonlandıracak. 20 Ekim Çarşamba günü Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Ve 23 Ekim Cumartesi günü Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak. Tüm yaşam alanlarımızı oldukça güçlü şekilde etkileyecek olan bu gezegen hareketleri, güzellik ve sağlık konularında da tesirlerini gösterecek.

Retrolar bitiyor!

Geçen hafta Plüton ve Satürn retrosu sona erdi, bu hafta ise Merkür ve Jüpiter... Medikal astrolojide retro dönemleri önemlidir, sağlığımızı gözden geçirmemiz, varsa sağlık problemlerine karşı önlem almamız önerilir. Retro aslında bize onarma fırsatı sunar. Retro bitişlerini genelde mutlulukla karşılarız. Ancak bazı durumlarda bu dönemler daha çok sorun çıkartabilir düşüncesindeyim. Eğer retroda gerekli önlemleri almadıysak, sorunları görmezden geldiysek, o zaman gezegenin direkt harekete dönüşleri sorunları daha çok ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla bu gezegenlerin temsil ettiği vücut kısımlarını gözden geçirmekte fayda var.

Satürn yönetiminde olan cilt, saç, tırnak bölgelerini inceleyelim, onarılması gereken durumlar varsa önlem alalım. Plüton hücre yenilenmesinden, ölü hücrelerin, toksinlerin vücuttan atılmasından sorumludur. Retro döneminde vücutta birikim olmuş olabilir. Detoks uygulamaları, hücre yenileyici bakım kürleri, ölü hücreleri arındıran peeling kullanımları faydalı olacaktır.

Sinir sistemini yöneten Merkür, retrodayken yorucu olmuş olabilir. Sinirleri rahatlatan masajlar, banyolar, bitki çayları ve takviye edici gıdalar bu dönem çok iyi gelebilir.

Jüpiter vücuttaki yağları yönetir. Retro döneminde gerektiğinden fazla yağ depolamış olabiliriz. Yağ yakıcı diyetler ve takviyeler için ideal zamandayız.

Dolunay haftası

Çarşamba günü Koç burcunda gerçekleşecek dolunay, bu burcun temsil ettiği yüz bölgesine ışık tutacak. Yüzümüz her zamankinden daha fazla görünür olacak, güzelliği de kusurları tüm netliğiyle dikkat çekecek. Bu hafta cildimizi derinlemesine temizlemememiz, nemlendirici bakımları ihmal etmememiz gerek. Makyaja da dikkat! Ölçülü ve gerektiği kadar olmalı! Fazla makyaj veya abartılı renk kullanımı yaşı çok büyütebilir, cilt kusurlarını gözler önüne serebilir.

Dolunay döneminde özellikle öncesinde cildin geçirgenliği artar. Kullanılan bakım ürünlerinin emilimi ve sonuç olarak etkisi maksimum düzeyde olur. Bu dönemlerde yoğun besleyici, yeniden yapılandırıcı serumlar, kremler kullanmak çok iyi gelecektir.

Dolunay zamanlarında operasyonlar riskli olabilir, özellikle de Ay’ın bulunduğu burcun yönettiği vücut bölgeleri ile ilgili yapılacak işlemlere çok dikkat etmek gerek. Yüz bölgesini yöneten Koç burcunda meydana gelecek bu dolunay, yüzde yapılacak estetik operasyonlara dikkat çekiyor. Acil değilse ertelenebilir, ya da işlemler uzman kişilerce çok dikkatli şekilde yapılması önerilir.

Güneş Akrep’te

Hafta sonunda Güneş Akrep burcuna geçecek. Cazibe, çekicilik, seksapel görünüm arzumuz artabilir. Kırmızı rujlar, yoğun maskaralar, kopkoyu göz makyajı tercihimiz olabilir, ancak yukarıda bahsi geçen Koç dolunayının etkileri hala devrede olacak, abartılı görünüme dikkat edelim.

Akrep burçları iyi ki doğdunuz! Nice sağlıklı, güzel yaşlara!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez