Hareket zamanı

Yeni yıla başlarken iyileşme gücümüz yerinde olacak. Hem kendimizi, hem başkalarını maddi-manevi besleyebileceğiz. Gebelikler, emzirme ve lohusalık konularında iyicil etkiler de almış olacağız. Özellikle hafta başında bu konulardaki sorunların biraz üzerine düşersek kolaylıkla üstesinden gelebileceğiz.

Bu hafta Ay'ın seyri ve pozisyonları özellikle önemli olacak

Ay en hızlı hareket eden gök cismi. Dünyaya yakın olduğu için bizleri de oldukça fazla etkiliyor. Hızlı hareket etmesi nedeniyle Ay'ın açılarının etkisi kısa sürüyor aslında. Bu hafta gökyüzünde yine çanak görünümü var ve Ay da yörüngesinde dönerken bazı günler bu çanağın sapı görünümünü alacak, odak gök cismi haline gelecek.

Ay çanağın kulpu haline geliyor

Pazartesi gecesi ilerleyen saatlerde Güneş ile uyumlu açı yapacak olan Ay'ın ilk önemli açısı Pazartesi öğle vaktinde kesinleşecek, Neptün karşıtlığı ve Güney Ay Düğümü- uzak Venüs karesi. Şişlikler, vücutta su toplanması, varislerle ilgili şikâyetler artabilir. Oluşan T-karenin boş tarafı İkizler‘de olacak. Yani İkizler gibi hareketli olmamız etkileri daha hafif atlatmamıza yardımcı olacak. Belli bir amacı ya da düzeni olmasa da, özellikle alt beden ve bacak hareketleri, ev içinde bile olsa yürüyüş ya da step egzersizleri yapalım.

Bacak ve ayaklarımız hareket istiyor

Akşam saatlerinde Ay Merkür ve Plüton ile uyumlu açı yapacak ama Venüs ile kare açısı da kesinleşmeye yaklaşacak. Ay, Plüton ve Merkür toprak burcundalar, toprak doku artışı ile ilişkilidir. Şişliklerin ve varis sorunlarının damarlarda birikime neden olmaması için 2-3 saatte bir hareket gerekiyor. Bu hafta sonuna doğru Ay, Kova Satürn'ü ve Jüpiter ile yapacağı kare açının olası etkilerinden korunmamıza da yardım edecek. Kova burcu dolaşımla ve bacaklardaki büyük toplardamarlarla ilişkilidir. Satürn burada toplardamarlardaki akımı engelleyici etkilere neden olabilir. Bu dönemde ayaklarımızı ve bacaklarımızı sık sık hareket ettirmek, yürümek, evde gezinmek, merdiven inip çıkmak ya da step üzerine basıp inmek olası pıhtı sorunlarını engellemenin en kolay yolu.

Hafta sonuna doğru Aslan-Yengeç enerjisini kullanalım

Hafta ortasından sonra Ay sırasıyla Güneş, Plüton ve Merkür ile kare, Venüs ile uyumlu ve Mars ile karşıt açı yaptıktan sonra kulp görevi görmekten kurtulacak. Ama yine odak gösterge olmaya devam edecek, çünkü 7 Ocak günü kesinleşecek Ay-Mars karşıtlığı ile çanağın bir kenarını oluşturacak, diğer kenarda da Uranüs olacak. Ay-Mars karşıtlığı Kova'daki Satürn ve Jüpiter ile yine bir T kare oluşturuyor. Bu sefer boş alan Aslan burcunda kalıyor, ama Oğlak'taki göstergelerle açılarını da hesaba katarsak kendimizi "Aslanlar" gibi önemseyip, rahatımızı, konforumuzu sağlamaya çalışıp, Aslan'ın cömertliğini sahiplenip, Yengeçler gibi de beslenmemiz ve çevremizdekileri de beslememiz iyi olur.

Hem kendimizi, hem karşımızdakini önemseme zamanı

İç sesimize kulak verelim. Çanak haritalardaki boşluk hissinin bizleri yemeğe ya da zaman öldürmeye itmesine izin vermeyelim. Bedenimizin ne istediğini dinlemeye alışırsak aç mıyız, boşluk mu hissediyoruz, yoksa midemiz mi sızlıyor anlamaya başlarız. Ay-Mars ve yaklaşan Ay-Uranüs karşıtlığı mide spazmları ya da ağrılarına, sık acıkmaya, hazımsızlıklara neden olabilir. Aslında yemişizdir, ama yine de aç hissediyoruzdur. Bunun nedeni mide asidindeki artış olabilir. Buna yönelik mide şurupları ya da hekimimizin önereceği mide koruyucularını kullanmak gerekebilir.

Merkür de dikkat çekiyor

Hafta başında oldukça yüksek deklinasyonlarda seyredecek Merkür de bu hafta başrolü hak ediyor. Merkür Güneş ve Plüton ile kavuşum ve Ay ile kare açı yaptıktan sonra yoluna Kova burcunda devam edecek. İlk açısı Mars ile kare, sonra da Satürn ile kavuşum. Sinir sistemimiz, bağırsaklarımız, akciğerlerimiz ve psikolojimiz Merkür açılarından etkilenebilir. Zihinsel stresler, aşırı zihin yorgunluğu, huzursuzluk, hafıza sorunları, bünye zayıflığı ya da kırgınlık hissi, duyma ya da konuşma problemleri önümüze gelebilir. Çay, kahve, kola gibi uyarıcı içecekleri azaltalım bu hafta, yeşil sebzeler, yumurta, süt, yulaflı ya da tam buğday unundan yapılmış besinler, karaciğer ve balık gibi B vitamininden zengin gıdalarla beslenelim. Özellikle el-kol bölgesi yaralanmaları ve sakarlıklar konusunda temkinli olmaya çalışalım ve Merkür için olumlama yapmayı ihmal etmeyelim. Elimizi gırtlağımızın üzerindeki boğaz çakramızın üzerine koyarak birkaç kez üst üste "kendimi özgürce ifade ediyorum" diyelim.