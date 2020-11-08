Harekete geç! Açık havada spor yap, enerjini yükselt

İSTANBUL

İstanbul da yürünecek, nefes alınacak ve spor yapacak park ve ormanlık alan aslında sanıldığı kadar az değil. Mesela başta Sarıyer bölgesindeki Ayvatbendi Tabiat Parkı olmak üzere, spor yapmak için birbirinden güzel yerler var. Maçka, Yıldız, Bebek, Emirgan, Gülhane Parkı, Belgrad Ormanı, Göktürk Göleti Tabiat Parkı, Avrupa yakasının belli başlı gezi ve mesire alanları. Asya yakasında oturanlar da bu konuda hayli şanslı. Fenerbahçe’den başlayıp Kartal’a kadar uzanan muhteşem sahil çevresinde irili ufaklı onlarca park var. Avcıkoru, Polonezköy Tabiat Parkı, Aydos Ormanı ve Validebağı Korusu bölgede yaşayanları nefes almasını sağlayan oksijen depoları.

ANKARA

Ankara il merkezi ve çevresi yapay parklar, küçük çevre ilçeler de doğal güzelliklerle dolu. Koşmayı seviyorsanız Atatürk Orman Çiftliği, Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru, Kurtuluş Parkı, Doğukent, ODTÜ Ormanı, Dikmen Vadisi Parkuru ve Çamkoru Milli Parkı sizin için uygun. Yürüyüş bitince piknik de yapmak arzusundaysanız, Çubuk Karagöl, Sorgun Göleti, Şahinler, Sakarya Meydan Muharebesi, Eğriova, Uluçdağı, Tekke Dağı, Kadın Çayırı ve Hazım Dağlı Tabiat Parkları tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte.

BURSA

Bursa’nın dört bir yanı tabiat harikası parklarla bezeli. Şehrin stresinden uzaklaşmak, bol oksijen almak, yürümek, koşmak, egzersiz yapmak ve hatta ailece piknik yapmak isteyenler soluğu şehrin parklarında alıyor. Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, Karagöz Piknik Alanı, Soğanlı Botanik, Kültürpark, Gölyazı, Merinos, Mihraplı, Görükle, Hüdavendigar, Zoo Parkları, Karacabey Longoz Ormanları ve Nilüfer Vadisi, sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin vazgeçilmez nefes alma adresleri.

MERSİN

Doğu Akdeniz’in en önemli turizm kentlerinden biri olan Mersin, 108 kilometrelik sahili ve doğal koylarıyla şehir halkına eşsiz güzellikler sunuyor. Sokakları hep denize çıkan bu güzel şehir, sağlıklı yaşama ve spora gönül verenlere harika imkanlar sunuyor. Aydıncık, Pullu Tabiat Parkı, Toslaklar, Erbük Koyu, Kızkalesi Plajı, Tarsus Barajı, Göksu Deltası, Çağlayan Vadisi, Kocahasanlı Sahili, Kumkuyu Marina ve Dikilitaş Tabiat Parkı’nda koşun eğlenin. Kadıncık Göleti, Papazın Bahçesi, Yerköprü Şelalesi, Çakıt Vadisi, Ilısu Şelalesi, Muratsofu Ormanları , Soğuksu Mevkii, Dikenli Oluk Ormanları’da da piknik yapıp sarı sonbaharın keyfini çıkarın.

ANTALYA

Maviyle yeşilin bir araya geldiği, doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Antalya’nın adı, genellikle deniz ve plajlarıyla anılsa da, Antalya harika parklarıyla da ünlü. Atatürk, Karaalioğlu, Yavuz Özcan, Falez ve Cam Piramit göze çarpan parklardan bazıları. Milli Park statüsündeki son derece bakir olan Köprülü Kanyon, Beydağları Sahil, Güllük Dağı Termessos, Altınbeşik Mağarası ve Saklıkent Milli Parkları 79.366 hektarlık alanında şehir karmaşasından kaçıp doğayla kucaklaşmak isteyenleri misafir ediyor.

ESKİŞEHİR

Türkiye’de eşine az rastlanır türden bir şehircilik planlaması örneği sunan Eskişehir, her yıl yapılan ‘En yaşanılası yerler’ listelerine giriyor. Odun Pazarı Belediyesi’nin yaptığı parklar, Porsuk Çayı kenarındaki yapay plajı ve olimpik havuzuyla büyük beğeni topluyor. Hayvanat Bahçesi, Sazova, Kent, Şehr-i Derya, Botanik, Şelale, Uğur Mumcu, Dede Korkut, Gürleyik, Uluönder Göletli Parkı ve Ormanlı Fidanlığı yeşillikleri içinde spor yapın, dinlenin, kitap okuyun. Çocuklarınız da parklarda oyunlar oynayıp günün keyfini çıkarsın.

MUĞLA

Bodrum’u, Fethiye’si, Marmaris’i, Datça’sı ve Dalaman’ı, Göcek’i, Akyaka’sı, Köyceğiz’in her yeri adeta cennetten bir köşe. Muğla’da büyük şehirlerdeki gibi beton yığınları arasında nefes alacak park ve yeşil alan aramanıza gerek yok. Çünkü her yeri mavi ile yeşilin kucaklaştığı milli parklarla bezeli. Doğayla buluşmak için evinizden kilometrelerce uzağa gitmenize gerek yok. Alın yanınıza kitabınızı, sandviçinizi, minderinizi, oltanızı, atın kendinizi sokağa. Doğa ananın koynunda uzun yürüyüşler, piknik yapın, balık tutun, mis gibi havayı ciğerlerinize çekip Muğla’da olmanın keyfini çıkarın.

ADANA

Muhteşem doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan Adana’da koruma altına alınmış onlarca park ve bahçe var. Seyhan Nehri’nin her iki yakasında bulunan gezi patikaları, şehrin tamamından Seyhan Havzası’nın en güney ucuna kadar devam ediyor. Nehrin her iki yakasında bulunan 33 hektarlık Merkez Park, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş olan 4.7 hektarlık Atatürk Parkı emsallerini kıskandıracak türden. Süleyman Demirel Parkı, İnönü Botanik Parkı, Çobandede Parkı, Yaşar Kemal Korusu şehrin gürültüsünden kaçıp doğanın koynunda dinlenmek, spor yapmak ve hoş vakit geçirmek isteyenlere kucak açıyor.