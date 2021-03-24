Türkiye Hareketli anlar! Patates tarlasında saklanırken yakalandılar...

Hareketli anlar! Patates tarlasında saklanırken yakalandılar...

Türkiye

Hareketli anlar! Patates tarlasında saklanırken yakalandılar...

Adana'da göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobili otoyolda bırakıp kaçan biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu, patates tarlasında saklanırken yakalandı.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana polisi, 33 ACK 379 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.



Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndan geçip Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkarak Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Esentepe Mahallesi yakınlarında aracı terk etti.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. 

Gökhan KESKİNCİ/DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk şirketle Slovenyalı firma arasında maske krizi! 'Kimseyi dolandırmadım'