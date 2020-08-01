Son zamanların en popüler pastası: Harf pasta tarifi

Günümüzde en çok tercih edilen pasta çeşitlerinden biri olan harf pasta tarifi hem pratik hem de lezzetli. Sevdiklerinize hazırlamak için harf pasta tarifi arıyor ya da harf pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Harf pasta tarifi için "Harf pasta tarifi, harf pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Harf pasta tarifi

Harf pasta malzemeleri

Keki için;

5 tane yumurta

1. 5 su bardağı şeker

1. 5 su bardağı süt

1. 5 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao (Tepeleme)

1. 5 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

Krema için;

1 litre süt

1. 5 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 (yarım) su bardağı un

1 su bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti (150 gram)

Süslemek için;

Çilek

Çikolata

Damla çikolata

Harf pasta yapılışı

Önce kek yaparak başlayın. Yumurta, şeker, vanilya bir kaba alınır. Mikserin yüksek devrinde 5 dakika çırpın. Sıvı yağ ve süt ekleyip 1 dakika daha çırpın. Un, kakao, tuz elenerek karışıma yavaş yavaş ekleyip çırpın. Tepsiye yağlı kağıt serdikten sonra yağlı kağıdı tereyağ ile yağlayıp karışımı tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dk pişirin. Pişen keki fırından çıkartılıp soğutun. Soğutulan keki 2 pata ayrın ve patları pasta yapım aşamasında şekerli süt ile ıslatın.

Krema için; Süt, şeker, nişasta, un, yumurta bir tencereye alıp karıştırın ve muhallebi kıvamında pişirin. Pişen kremayı soğutun. Soğutulan kremaya tereyağ eklenip 10 dakika mikserin yüksek devrinde çırpın. Vanilya eklenip 1 dakika daha çırpın. Toz şanti ilave edilip 2-3 dakika daha çırpın. Kremayı 2-3 saat buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra krema kullanıma hazırdır.

Pasta yapım aşaması; Yağlı kağıttan dilediğiniz harfi, rakamı çizip şeklini çıkartın. Keki 2 ye ayırın. Ayırdığınız kekleri bu harf şema ile kesin. Kekleri şekerli süt ile ıslatıp;Kek, krema, kek, krema sırası ile dizin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.



