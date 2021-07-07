Harfler nerede?

MALZEMELER

Plastik bardak, keçeli kalem, karton. Yaş: 3-8

NASIL OYNANIR?

Kartona bardakların büyüklüğünde daireler çizin. Bardakların altına farklı harfler yazın. Her bir dairenin içine de aynı harfleri yazın. Çocuğunuz karton ve bardakta aynı harfleri eşleştirsin. Bakalım hangi harf hangi bardakta?



