Harfler nerede?
Bu oyunla çocuğunuzun kavramları öğrenmesini sağlarken görsel algısı ve kısa süreli hafızasının güçlenmesini sağlamış olacaksınız
07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Plastik bardak, keçeli kalem, karton. Yaş: 3-8
NASIL OYNANIR?
Kartona bardakların büyüklüğünde daireler çizin. Bardakların altına farklı harfler yazın. Her bir dairenin içine de aynı harfleri yazın. Çocuğunuz karton ve bardakta aynı harfleri eşleştirsin. Bakalım hangi harf hangi bardakta?