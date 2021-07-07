Etkinlik Rehberi Harfler nerede?

Harfler nerede?

Etkinlik Rehberi

Harfler nerede?

Bu oyunla çocuğunuzun kavramları öğrenmesini sağlarken görsel algısı ve kısa süreli hafızasının güçlenmesini sağlamış olacaksınız

07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik bardak, keçeli kalem, karton. Yaş: 3-8

NASIL OYNANIR?

Kartona bardakların büyüklüğünde daireler çizin. Bardakların altına farklı harfler yazın. Her bir dairenin içine de aynı harfleri yazın. Çocuğunuz karton ve bardakta aynı harfleri eşleştirsin. Bakalım hangi harf hangi bardakta?


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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