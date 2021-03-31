Etkinlik Rehberi Harfleri eşleştirme oyunu

Harfleri eşleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Harfleri eşleştirme oyunu

Bu oyun sayesinde çocuğunuzun harfleri aklında tutmaya çalışması ve eşleştirmesi onun hafıza ve görsel dikkat gelişimini desteklenecektir.

31 Mart 2021, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Karton, post-it kâğıtlar, keçeli kalem / Yaş: 6-7

NASIL OYNANIR? 

Boş bir fon kartonuna karışık şekilde harfler çizin ve üzerlerini post-itler ile kapatın. Çocuğunuzdan post-itleri kaldırarak harflerin eşlerini bulmasını isteyin. Ancak kaldırdığı her post-it’i baktıktan sonra kapatmalı.

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