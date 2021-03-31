Harfleri eşleştirme oyunu

MALZEMELER

Karton, post-it kâğıtlar, keçeli kalem / Yaş: 6-7

NASIL OYNANIR?

Boş bir fon kartonuna karışık şekilde harfler çizin ve üzerlerini post-itler ile kapatın. Çocuğunuzdan post-itleri kaldırarak harflerin eşlerini bulmasını isteyin. Ancak kaldırdığı her post-it’i baktıktan sonra kapatmalı.