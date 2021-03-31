Harfleri eşleştirme oyunu
Bu oyun sayesinde çocuğunuzun harfleri aklında tutmaya çalışması ve eşleştirmesi onun hafıza ve görsel dikkat gelişimini desteklenecektir.
31 Mart 2021, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton, post-it kâğıtlar, keçeli kalem / Yaş: 6-7
NASIL OYNANIR?
Boş bir fon kartonuna karışık şekilde harfler çizin ve üzerlerini post-itler ile kapatın. Çocuğunuzdan post-itleri kaldırarak harflerin eşlerini bulmasını isteyin. Ancak kaldırdığı her post-it’i baktıktan sonra kapatmalı.