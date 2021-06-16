Harfleri öğreniyorum (OYUN)

MALZEMELER

Bir kapaklı kap, kum, kağıt ve kalem.Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte sahilden veya herhangi bir yerden küçük bir torba dolusu kum toplayınız. Eve bu kumu getirdikten sonra kapalı bir kapın içerisine boşaltınız. Kapaklı bir kabınız yoksa başka herhangi bir kabı da kullanabilirsiniz. Sonrasında bir kâğıt üzerine farklı harfleri çiziniz. Çocuğunuza bu harfleri çizdiğiniz kâğıtları gösterip kum üzerinde parmağı ile o harfi kendisinin çizmesini isteyiniz.