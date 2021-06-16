Harfleri öğreniyorum (OYUN)
Harf ve ses bilgisi bilmek, okumayı öğrenebilmek için önemli bir adımdır. Çocuğunuz bu oyunla birlikte bu ilk adımı atabilmiş olacaktır.
16 Haziran 2021, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Bir kapaklı kap, kum, kağıt ve kalem.Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla birlikte sahilden veya herhangi bir yerden küçük bir torba dolusu kum toplayınız. Eve bu kumu getirdikten sonra kapalı bir kapın içerisine boşaltınız. Kapaklı bir kabınız yoksa başka herhangi bir kabı da kullanabilirsiniz. Sonrasında bir kâğıt üzerine farklı harfleri çiziniz. Çocuğunuza bu harfleri çizdiğiniz kâğıtları gösterip kum üzerinde parmağı ile o harfi kendisinin çizmesini isteyiniz.
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