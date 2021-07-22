Harflerle renkleri eşleştirme (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt, renkli kalemler ve farklı renklerde stickerlar / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla beraber kâğıda kocaman bir yuvarlak çiziniz. Yuvarlağın altına istediğiniz üç farklı renkte sticker yapıştırınız ve üzerlerine üç farklı harf yazınız. Eğer evde yeteri miktarda sticker yoksa kendiniz kâğıttan küçük daireler kesip boyadıktan sonra sticker yerine kullanabilirsiniz. Sonrasında kâğıda çizmiş olduğunuz kocaman yuvarlağın içerisine küçük çember çiziniz. Bu çemberlerin içerisine karmaşık şekilde seçtiğiniz üç harfi yerleştiriniz. Çocuğunuzdan harfler hangi renge ait ise diğer harfleri de o renkteki stickerlar işle eşleştirmesini isteyiniz.