Almanya’da yaşayan Tuğba Yavuzaslan bir gün yürürken bel bölgesinde ağrı hissetmeye başladı. Bu ağrı ile doktora giden genç kadının 6 yıl sürecek mücadelesi de başlamış oldu. 20 yaşında sağ böbreğini kaybettikten birkaç gün sonra sol böbreğinin de çalışmadığını öğrenen Tuğba için annesi böbreğini bağışlamak istedi. Anne Filiz Yavuzaslan, kızının sağlığına kavuşabilmesi için 1.5 ayda 22 kilo verdi. Ancak Almanya’da nakil gerçekleştirilemedi. Zorlu tedaviler geçiren genç kadın enfeksiyon nedeniyle aylarca antibiyotik tedavisi gördü, yoğun bakımda kaldı, 4 defa anjiyo yapıldı. Tedavisi sırasında sürekli yeni sağlık sorunları yaşayan Yavuzaslan’ın bu süreçte psikolojisi de bozulduğu için antidepresan kullanmaya başladı. Kendisi gibi böbrek hastası olan komşusunun tavsiyesiyle Türkiye’ye gelmeyi düşünen Yavuzaslan geldikten 1 hafta sonra annesinden alınan böbrek ile nakil oldu ve sağlığına kavuştu.

‘KAÇ KERE ÖLDÜM DİRİLDİM’

Yaşadığı zorlu süreci unutmaya çalışan Tuğba Yavuzaslan, “6 yıl boyunca bunca şey yaşadım ve Türkiye’de nakil olduktan sonra ‘Bu kadar kolaymış’ diye düşündüm. Yıllarca bunları yaşamış olmak çok zoruma gitti. Kaç kere öldüm dirildim. Kaç kere masada kaldığımı söylediler aileme. Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş” dedi.

Kızına böbreğini bağışlayan anne Filiz Yavuzaslan da yaşadıklarını unutmaya çalıştığını söyleyerek, “Kızımın psikolojisi bozulduğu için hâlâ antidepresan kullanıyor. Keşke kızım bu acıları hiç yaşamasaydı. Hiçbir anne bu acıları yaşamasın diye organ bağışçısı oldum. Öldükten sonra organlarım çürüyeceğine bir anne, bir evlat sevinsin” dedi.

‘5 GÜNDE NAKLİ YAPTIK’

Tuğba’nın doktoru Prof. Dr. Alp Gürkan ise Yavuzaslan’ın tedavisini, “Tuğba 6 yıldır böbrek yetmezliğinin getirdiği komplikasyonlarla Almanya’da mücadele ediyordu. Bu nedenle yoğun bakımda tedavi olmak zorunda kalmış. Böbrek nakli konusunda Türkiye’deki hekimlere güvenmiş ve internetten araştırma yapmış. Bu yolla bize ulaştılar. Annesi ile birlikte hastanemize geldiler. 5 gün süren hazırlıktan sonra başarılı bir ameliyat ile annesini ve hastamızı taburcu ettik” şeklinde değerlendirdi. (Hürriyet)