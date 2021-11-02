Uludere’de müzik öğretmeni Hasret Cem Bozdağ’ın gayretiyle kurulan öğrenci orkestrasının üyelerinin bir ortak özelliği var. Onlar bu orkestraya girdi gireli artık, “Büyüyünce ne olacaksın” diye sorulduğunda tek bir yanıt veriyor; “Müzikle ilgileneceğim.” Dijital Tayfa üyelerinden kimi gitarist, kimi şarkıcı, kimi ise müzik yapımcısı olarak hayatına devam etmek istiyor.

İLK İŞ MÜZİK SINIFI KURDU

Hilal Şeyhan Ortaokulu’nda 3 sene önce göreve başlayan Hasret Cem Bozdağ, ilk işinin öğrenciler ve okuldaki diğer öğretmenlerle el ele verip bir müzik sınıfı kurmak olduğunu söylüyor ve o günden bugüne nasıl geldiklerini şöyle anlatıyor: “Ben bağlama çalmaya 5 yaşında başladım, zamanla farklı enstrümanları da tanıdım ve hayatıma müzik öğretmeni olarak devam etmeye karar verdim Üniversite eğitimim devam ederken stüdyoda kayıt yapmak gibi dijital beceriler edindim. Uludere’de 3 sene önce göreve başladığımda ilk işim notalarla ve üstat müzik sanatçılarının resimleriyle süslenmiş duvarları olan, çalıp söylerken bir yandan kayıt alabileceğimiz bir sınıf kurmak oldu. Kayıt alabileceğimiz bir köşenin olmasını özellikle istedim çünkü öğrencilerimin de bu gibi dijital becerilere sahip olması gerektiğini düşündüm.

HİÇ ENSTRÜMAN ÇALAN YOKTU

Çocuklar özellikle işin dijital kısmını çok çabuk kavradı. Adlarının ‘Dijital Tayfa’ olmasının sebebi de bu. Öğrencilerim aynı zamanda Uludere’nin dijital yüzü. Okulumuzda 5 gitarist, 4 bağlamacı, 2 perküsyoncu, 1 piyanist ve 7 solist var. Etkinliklere hazırlanırken özellikle solist sayısında değişiklikler olabiliyor ama hepsi kayıt alma işinin severek üstesinden geliyor. Göreve başladığımda hiçbir öğrenci enstrüman çalmıyordu, 3 yılda bir orkestra kurduk ve şimdi hemen hepsi müzisyen olmanın hayalini kuruyor. Müziği sevmeye başladıkça hepsinin okulu da daha çok sevdiğini hatta diğer derslerdeki başarılarının da arttığını gözlemlemek benim için en büyük mutluluk. Beni bu kadar mutlu edecek bir diğer şey sanırım hayallerini gerçekleştirdiklerini gözlerimle görmem olur.”

HEDEFLERİ VİYANA'DA KONSER VERMEK

Hayallerinin “Büyüyüp ünlü bir şarkıcı olacağım” cümlesinden çok daha fazlası olduğunu söyleyen öğrencilerin hepsi, işin farklı bir parçası olmak istiyor. Kimi “Ben solist olup Viyana’da, Paris’te konser vermek istiyorum” diyor, kimi gitarıyla çok ünlü besteler yapmak istiyor, kiminin hedefi ise yapımcı olup albümlere imza atmak, değerli müzisyenlerle çalışmak.”

ÇİZGİ FİLME JENERİK

2014 yılında TRT Çocuk’ta yayınlanmaya başlayan animasyon çizgi dizi Rafadan Tayfa’nın jenerik müziklerinden birini Uludere’nin Dijital Tayfa’sı yapacak. Çizgi dizinin yönetmenliğini yapan İsmail Fidan, sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra Hasret Cem Bozdağ’a teklif götürdü. Teklifi büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Bozdağ, öğrencilerini bu gelişmeye inandırmak için İsmail Fidan’la yaptığı mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alıp akıllı tahtaya yansıttığını ve heyecandan bir süre ders işlemekte zorlandıklarını söylüyor.

HOROZDAN ARA TAKSİM

‘Dijital Tayfa’ orkestrasının üyelerinden 12 yaşındaki Mehmet Kara, çok sevdiği horozunu kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte 2 ay boyunca köşe bucak horozunu aradı. Horoz hiçbir yerden çıkmayınca da “Horozum, aldığımda çok ufak, küçüktün/ O tatlı sıcak gülüşün” diye başlayan bir şarkı yaptı... Okulun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Reşit Şener ise Mehmet’in üzülmesine dayanamadı ve memleketi Denizli’den öğrencisine bir horoz getirtti. Şimdi o horoz da Dijital Tayfa’nın bir üyesi. Ara ara öterek, orkestranın icrasına renk katıyor... (Hürriyet)