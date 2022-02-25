Harkov’da halk metro istasyonlarına sığındı
Ukrayna’nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.
25 Şubat 2022, Cuma 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına sığındı. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.
İHA
BUNLARI DA OKUYUN