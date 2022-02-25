Dünya Harkov’da halk metro istasyonlarına sığındı

Harkov’da halk metro istasyonlarına sığındı

Dünya

Harkov’da halk metro istasyonlarına sığındı

Ukrayna’nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.

25 Şubat 2022, Cuma 22:51 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına sığındı. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.


İHA

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