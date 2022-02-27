Harkov’daki şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar Harkov şehrinde şiddetini artırdı. Şehrin sokaklarında yaşanan çatışmalar amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rus ve Ukraynalı askerlerin çatıştığı görülürken, daha sonra Ukraynalı askerlerin Ruslara ait tank konvoyunu ele geçirdiği kaydedildi. Ayrıca bir Rus askerinin yakalandığı görüldü.

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Ukrayna Acil Durum Servisi, Harkov’daki saldırılar sonrasında sivil ölümlerin yaşandığını açıkladı. Acil Durum Servisi açıklamasında, "Düşman yerleşim yerlerine haince saldırıyor. 9 katlı bir bina bombaların hedefi oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, onlarca kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.









Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov savunmasını kırarak şehre girdiğini duyurmuştu.

İHA







