Kuruluş Osman dizisi ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana hem dizide yer alan karakterler hem de dizinin geçtiği yerler merak edilmeye başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Kuruluş Osman’ın 65. bölümünde ise Harmankaya kalesi yer alıyor. Peki, “Harmankaya kalesi nerede, hangi ilde?” “Kuruluş Osman'daki Harmankaya'ya nasıl gidilir?” İşte yanıtı…

HARMANKAYA KALESİ NEREDE, HANGİ İLDE?

Kuruluş Osman’daki Harmankaya Kalesi, şu andan Harmankaya Kanyonu adı ile ziyaret ediliyor. Harmankaya Kanyonu ise, Bilecik sınırları içerisinde yer alıyor.

HARMANKAYA’YA NASIL GİDİLİR?

Marmara Bölgesinde yer alan Harmankaya Kanyonu, tabiat parkı olarak kullanılmaktadır ve oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, aynı zamanda İnhisar ve Yenipazar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılan

Yenipazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olan Harmankaya Kanyonu’na kişisel araçlarla veya toplu taşımayla gidilebilmektedir. Özellikle 260 hektarlık bir alana sahip olan ve doğayla iç içe olan kanyon her yıl binlerce ziyaretçi almaktadır. Harmankaya Kanyonuna gidecek olan kişiler ise Harmanköy üzerinden 4 kilometre bir mesafe giderek bu alana ulaşabilirler.

Harmankaya Kanyonunun giriş kısmı, Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlamaktadır. Bu kanyonun çıkış köyü ise Harmanköy’dür. Bununla beraber bu iki köy üzerinden de rahat bir şekilde kanyona ulaşım sağlanmaktadır. Harmankaya Kanyonunun uzunluğu ortalama 3 km, ilk girişi beş metre yüksekliğe sahipken, kanyon duvarları ise ortalama 600 metre civarındadır.