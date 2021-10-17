HarmonyOS 2, 25 Huawei telefonuna daha geldi
HarmonyOS, bir başka HarmonyOS 2 güncelleme etkinliğini resmi olarak başlattı. Yeni güncelleme, eski akıllı telefonlar ile birlikte akıllı ekranlar da dahil olmak üzere toplam 25 cihazı kapsıyor.
17 Ekim 2021, Pazar 09:42 Son Güncelleme:
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HarmonyOS 2 işletim sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Huawei, tarihteki en büyük sistem yükseltme planını başlattı. Bu yükseltme, uzun yıllar boyunca çok sayıda cihazı kapsıyor.
Birçok eski model artık sistem güncellemesiyle yeni bir akıllı telefon gibi hissetme fırsatına sahip olacak. Şu an itibariyle 100'den fazla modeli kapsayan 120 milyondan fazla Huawei ve Honor cihazı bu güncellemeye sahip. Son haberlere göre Huawei, HarmonyOS 2 yükseltme etkinliği turunu resmi olarak başlattı. Bu yeni tur, HarmonyOS 2 işletim sistemin 25 cihaza daha getiriyor.
Listedeki cihazlar şu şekilde:
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei-Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei-Mate RS Porsche Design
- Huawei nova 4
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei-Enjoy 10 Plus
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor-20S
- Honor Play 4T Pro
- Honor 10
- Honor-V10
- Huawei Smart Screen S 55 inches
- Huawei Smart Screen S 65 inches
- Huawei-Smart Screen S 75 inches
- Huawei Smart Screen S Pro 65 inches
- Huawei Smart Screen S Pro 75 inches
- Huawei-Smart Screen V55i
- Huawei Smart Screen V65i
- Huawei Smart Screen V65 Premium Edition
- Huawei-Smart Screen V65 2021
- Huawei Smart Screen V75 2021
Bu modellere ek olarak Huawei ayrıca Huawei Enjoy 20 5G dahil 9 modelin yeni bir halka açık beta güçlendirme raunduna başladığını duyurdu. Ayrıca Huawei, Huawei P10 ve 10 modeli daha içeren bir sonraki açık beta güçlendirmesi grubunu da duyurdu.