HarmonyOS 2, 25 Huawei telefonuna daha geldi

HarmonyOS 2 işletim sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Huawei, tarihteki en büyük sistem yükseltme planını başlattı. Bu yükseltme, uzun yıllar boyunca çok sayıda cihazı kapsıyor.

Birçok eski model artık sistem güncellemesiyle yeni bir akıllı telefon gibi hissetme fırsatına sahip olacak. Şu an itibariyle 100'den fazla modeli kapsayan 120 milyondan fazla Huawei ve Honor cihazı bu güncellemeye sahip. Son haberlere göre Huawei, HarmonyOS 2 yükseltme etkinliği turunu resmi olarak başlattı. Bu yeni tur, HarmonyOS 2 işletim sistemin 25 cihaza daha getiriyor.

Listedeki cihazlar şu şekilde:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei-Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei-Mate RS Porsche Design

Huawei nova 4

Huawei Enjoy 10S

Huawei-Enjoy 10 Plus

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor-20S

Honor Play 4T Pro

Honor 10

Honor-V10

Huawei Smart Screen S 55 inches

Huawei Smart Screen S 65 inches

Huawei-Smart Screen S 75 inches

Huawei Smart Screen S Pro 65 inches

Huawei Smart Screen S Pro 75 inches

Huawei-Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V65 Premium Edition

Huawei-Smart Screen V65 2021

Huawei Smart Screen V75 2021

Bu modellere ek olarak Huawei ayrıca Huawei Enjoy 20 5G dahil 9 modelin yeni bir halka açık beta güçlendirme raunduna başladığını duyurdu. Ayrıca Huawei, Huawei P10 ve 10 modeli daha içeren bir sonraki açık beta güçlendirmesi grubunu da duyurdu.