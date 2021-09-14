HarmonyOS 2 kullanıcı sayısı 100 milyona ulaştı

Huawei, 2022 bitene kadar 100’den fazla cihazı HarmonyOS ile buluşturmayı planlıyor. HarmonyOS 2’nin yüklü olduğu cihazların büyük kısmını telefonlar oluşturuyor. Listede P40, Mate 40 ve Mate 30 serileri bulunuyor. P20 ve Mate 20 gibi eski seriler ve Nova 5i ve 4e gibi cihazlar da kısa süre önce partiye katıldı. Huawei yakında herkese açık beta testlerine daha fazla cihazı dahil etmeyi planlıyor.

Bu sayının sadece HarmonyOS 2 ile güncellenen cihazları kapsadığını belirtmek gerekiyor. Kutusundan yeni HarmonyOS ile yüklü çıkan akıllı telefonlar ve diğer ürünler bu sayıya dahil değil.