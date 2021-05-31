HarmonyOS 2.0 güncellemesini alacak Huawei telefonlar belli oldu

Huawei, ABD ile yaşadığı ticari savaş sebebiyle HarmonyOS 2.0 adlı işletim sistemini 2 Haziran’da resmi olarak tanıtacak. Bu sistemin Google’ın Android işletim sistemine rakip olması bekleniyor. Şimdiyse Weibo’da yapılan bir paylaşım HarmonyOS 2.0 işletim sistemi alacak Huawei akıllı telefonların listesini ortaya çıkardı.

HarmonyOS 2.0’ın tanıtılacağı gün güncelleme alacak Huawei akıllı telefonlar arasında, Huawei P40 ailesinin modelleri olan Huawei Mate 40 akıllı telefon serisinin yanı sıra Huawei Mate X2, Nova 8 ve Nova 8 Pro’da bulunacak.

HarmonyOS 2.0 işletim sistemi güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde: