HarmonyOS 2.0 güncellemesini alacak Huawei telefonlar belli oldu
Huawei’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı HarmonyOS 2.0 işletim sistemini alacak ilk akıllı telefonlar belli oldu.
31 Mayıs 2021, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Huawei, ABD ile yaşadığı ticari savaş sebebiyle HarmonyOS 2.0 adlı işletim sistemini 2 Haziran’da resmi olarak tanıtacak. Bu sistemin Google’ın Android işletim sistemine rakip olması bekleniyor. Şimdiyse Weibo’da yapılan bir paylaşım HarmonyOS 2.0 işletim sistemi alacak Huawei akıllı telefonların listesini ortaya çıkardı.
HarmonyOS 2.0’ın tanıtılacağı gün güncelleme alacak Huawei akıllı telefonlar arasında, Huawei P40 ailesinin modelleri olan Huawei Mate 40 akıllı telefon serisinin yanı sıra Huawei Mate X2, Nova 8 ve Nova 8 Pro’da bulunacak.
HarmonyOS 2.0 işletim sistemi güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde:
- Mate 40
- Mate 40 Pro
- Mate 40 Pro+
- Mate 40 RS
- Mate X2
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Nova 8
- Nova 8 pro
- MatePad Pro