HarmonyOS kullanıcı sayısı 70 milyonu aştı

Huawei, mobil işletim sistemi HarmonyOS’in 70 milyon cihaza ulaştığını belirtti. Şirket, neredeyse 100 modelin güncellemeyi almaya hazır olduğunu da ifade etti.

Kullanıcılar geçtiğimiz nisan ayından bu yana HarmonyOS’e geçiş yapabiliyor. Ancak ilk kapsamlı dağıtım 2 Haziran’da başlamıştı. Bu noktada Huawei’nin 70 milyon sınırına üç ay gibi kısa bir sürede ve sadece Huawei ile Honor cihazlarla ulaştığını hatırlatmakta fayda var.

2016’da çıkan Mate 9 serisi telefonlar bile yakında HarmonyOS’le güncellenebilecek.



