Bilim & Teknoloji HarmonyOS kullanıcı sayısı 70 milyonu aştı

HarmonyOS kullanıcı sayısı 70 milyonu aştı

Bilim & Teknoloji

HarmonyOS kullanıcı sayısı 70 milyonu aştı

Huawei’nin mobil işletim sistemi HarmonyOS, açıklamalara göre 70 milyon kullanıcı sayısını aştı.

31 Ağustos 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Huawei, mobil işletim sistemi HarmonyOS’in 70 milyon cihaza ulaştığını belirtti. Şirket, neredeyse 100 modelin güncellemeyi almaya hazır olduğunu da ifade etti.

Kullanıcılar geçtiğimiz nisan ayından bu yana HarmonyOS’e geçiş yapabiliyor. Ancak ilk kapsamlı dağıtım 2 Haziran’da başlamıştı. Bu noktada Huawei’nin 70 milyon sınırına üç ay gibi kısa bir sürede ve sadece Huawei ile Honor cihazlarla ulaştığını hatırlatmakta fayda var.

2016’da çıkan Mate 9 serisi telefonlar bile yakında HarmonyOS’le güncellenebilecek.


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