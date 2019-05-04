Harran Ovası suyla buluştu

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklarına Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu verilmeye başlandı.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşması sayesinde pamuk üretiminin yüzde 45'ini, mercimeğin yüzde 38'ini, buğdayın yüzde 10'unu, arpa üretiminin ise yüzde 13'ünü karşılar hale geldi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verilmeye başlandı.

'2 MİLYON DEKAR ALAN SUYLA BULUŞACAK''

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Sulama mevsiminin açılmasıyla birlikte Harran Ovası'na su vermeye başladık. Harran Ovası'nda yaklaşık 2 milyon dekar alan suyla buluşacak." ifadesini kullandı.

Bölgenin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, işsizliğin ve terör olaylarının azaltılması adına, bölgenin makus talihini değiştirecek GAP'ın hız kesmeden devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"GAP'ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa'dır. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 1,149 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz."

AA