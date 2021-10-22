Türkiye Harran Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak

Harran Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Harran Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

22 Ekim 2021, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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