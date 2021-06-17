Türkiye Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alıyor

Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alıyor

Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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