Harrison Ford 'Indiana Jones'un son filminde oynayacak
ABD'li aktör Harrison Ford, "Indiana Jones" serisinin son filminde oynayacak.
11 Aralık 2020, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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78 yaşındaki Harrison Ford, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracak. Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford" dedi.
Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
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