78 yaşındaki Harrison Ford, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracak. Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford" dedi.

Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.











