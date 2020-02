77 yaşındaki oyuncu Harrison Ford, Parade dergisiyle yaptığı röportajda, "Sus ve başını salla" diyerek evliliğin sırrını verdi.

Ford ve eşi 55 yaşındaki Calista Flockhart, 10'uncu evlilik yıldönümlerine yaklaşıyorlar ve toplamda 18 yıldır birlikteler. Hollywood çiftleri arasında benzerine çok sık rastlanmayan bir beraberlik...

Ford ve Flockhart ilk olarak 2002 Altın Küre'de bir araya geldi ve 8 yıl sonra evlendiler. Ford'un önceki iki evliliğinden 4 çocuğu, Flockhart'ın ise evlatlık bir oğlu var.

Flockhart 2017 Closer Weekly ile yaptığı röportajda, eşiyle arasındaki yaş farkının hiçbir zaman sorun olmadığını söylemişti.

Eski "Ally McBeal" oyuncusu, "Gerçek şu ki bazen Harrison'dan çok daha yaşlı hissediyorum" demişti.





Ev işlerine yardım ediyor

"The Wild of the Call"daki son rolünde bilgisayar tarafından üretilen bir köpekle birlikte hareket eden Ford, karısıyla olan ilişkisini nasıl koruduğunu anlattı.

Örneğin, 25 yıldır lisanslı bir pilot olarak Ford uçmayı seviyor. Ancak yola çıkmadan önce ev işlerine yardım ediyor. Çalışmadığı zamanlarda ise, Los Angeles'ta eşiyle yaşadığı çiftlikte kaliteli zaman geçirdiklerini söylüyor.

Ford, röportajda 50 yıllık oyunculuk kariyeriyle ilgili de konuştu ve başarının sıkı çalışma olmadan gelmediğini söyledi: "Ben bir gecede başarılı olmadım. Fark edilir bir başarı elde etmeden önce 15 yıl geçirdim."