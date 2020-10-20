Futbol Harry Kewell corona virüse yakalandı

Harry Kewell corona virüse yakalandı

Futbol

Harry Kewell corona virüse yakalandı

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

20 Ekim 2020, Salı 21:08 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi. 

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Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.

AA


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