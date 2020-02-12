Harry Potter kostümüyle soyguna kalkıştı

Avustralya'nın Melbourne şehrine bir saat uzaklıkta yer alan Emerald'da iki hırsız, bir değişikliğe imza atarak 'kostümlü soygun'a çıktı. Bilim kurgu karakteri Harry Potter ve Oyuncak Hikayesi filmi karakterlerinden Woody kılığına giren hırsızlar, bir gecede iki kez bir marketin kapılarını zorladı. Eli boş dönen soyguncular çalıntı arabalarıyla kaçtı. Polis, yol alabilmek için kostüm partilerine katılan insanlarla görüşüyor.