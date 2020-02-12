Harry Potter kostümüyle soyguna kalkıştı
Avustralya'da biri Harry Potter, diğeri Oyuncak Hikayesi karakteri Woody kılığında iki hırsız, bir gecede iki kere bir mağazayı soymaya kalkıştı. Girişimlerinde başarısız olan hırsızları arama çalışmaları sürüyor.
12 Şubat 2020, Çarşamba 12:31 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın Melbourne şehrine bir saat uzaklıkta yer alan Emerald'da iki hırsız, bir değişikliğe imza atarak 'kostümlü soygun'a çıktı. Bilim kurgu karakteri Harry Potter ve Oyuncak Hikayesi filmi karakterlerinden Woody kılığına giren hırsızlar, bir gecede iki kez bir marketin kapılarını zorladı. Eli boş dönen soyguncular çalıntı arabalarıyla kaçtı. Polis, yol alabilmek için kostüm partilerine katılan insanlarla görüşüyor.
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