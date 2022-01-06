Kültür & Sanat Harry Potter yazarı J. K. Rowling'e yeni suçlama

Harry Potter yazarı J. K. Rowling'e yeni suçlama

Kültür & Sanat

Harry Potter yazarı J. K. Rowling'e yeni suçlama

Trans bireylerle ilgili ayrımcı açıklamaları nedeniyle tepki toplayan "Harry Potter" serisinin yazarı J. K. Rowling'in "büyülü evren"de Yahudi düşmanlığı yaptığı iddia edildi.

06 Ocak 2022, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

"Harry Potter" serisinin yazarı J. K. Rowling (56) Twitter hesabında geçen yaz transseksüel topluluğu hakkında bir dizi tartışmalı paylaşımda bulununca bu kişilere nefret duymakla suçlanmıştı. İngiliz yazar bu kez de Yahudi düşmanı olmakla suçlandı. ABD'li oyuncu ve sunucu Jon Stewart radyo programında, Rowling'in sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde yeraltı bankası Gringotts'u yöneten yaratıklar olan "goblinlerin" Yahudileri tasvir ettiğini öne sürdü. Stewart, "Yapıttaki bankacı goblin karakterleri, Yahudilerin dünya hâkimiyeti için plan yaptığını iddia eden 'Siyon Liderlerinin Protokolleri' adlı Yahudi karşıtı metindeki karikatürlere dayanıyor" dedi.

Kendisi de Yahudi olan Stewart, "Rowling, insanların ejderhalara binip baykuş besleyebildiği evreninde kahrolası yeraltı bankasını işletmek için Yahudileri seçti" diye konuştu.

TRANS BİREY AÇIKLAMASI BAŞINI YAKTI

Öte yandan, Rowling şu sıralarda tam anlamıyla "ateş altında". İngiltere Essex'de sahne sanatları eğitimi veren Boswells Okulu, yurdunun Rowling olan adını yazarın trans bireyler hakkındaki ayrımcı açıklamaları nedeniyle değiştirdi.

ÖZEL BÖLÜMDE YER VERİLMEDİ

1 Ocak'ta yayımlanan, oyuncu kadrosu ve yönetmenlerin röportajlarının yer aldığı "Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş" adlı özel bölümde de Rowling'e yer verilmeyip, sadece eski bir röportajının eklenmesi film ekibinin yazara tepkili olduğunu gösterdi. Bir saatten uzun süren bölümde seriyi yaratan yazarın adının sadece 10 kez anılması da dikkat çekti.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Şule Özdemir
Yoldan gelene sofra kuranımız çok olsun
Şule Özdemir
Gözde Hatunoğlu
Roket’ten yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Modern'in yeni binası Time Out'un 'en iyi'ler listesinde