"Harry Potter" serisinin yazarı J. K. Rowling (56) Twitter hesabında geçen yaz transseksüel topluluğu hakkında bir dizi tartışmalı paylaşımda bulununca bu kişilere nefret duymakla suçlanmıştı. İngiliz yazar bu kez de Yahudi düşmanı olmakla suçlandı. ABD'li oyuncu ve sunucu Jon Stewart radyo programında, Rowling'in sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde yeraltı bankası Gringotts'u yöneten yaratıklar olan "goblinlerin" Yahudileri tasvir ettiğini öne sürdü. Stewart, "Yapıttaki bankacı goblin karakterleri, Yahudilerin dünya hâkimiyeti için plan yaptığını iddia eden 'Siyon Liderlerinin Protokolleri' adlı Yahudi karşıtı metindeki karikatürlere dayanıyor" dedi.

Kendisi de Yahudi olan Stewart, "Rowling, insanların ejderhalara binip baykuş besleyebildiği evreninde kahrolası yeraltı bankasını işletmek için Yahudileri seçti" diye konuştu.

TRANS BİREY AÇIKLAMASI BAŞINI YAKTI

Öte yandan, Rowling şu sıralarda tam anlamıyla "ateş altında". İngiltere Essex'de sahne sanatları eğitimi veren Boswells Okulu, yurdunun Rowling olan adını yazarın trans bireyler hakkındaki ayrımcı açıklamaları nedeniyle değiştirdi.

ÖZEL BÖLÜMDE YER VERİLMEDİ

1 Ocak'ta yayımlanan, oyuncu kadrosu ve yönetmenlerin röportajlarının yer aldığı "Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş" adlı özel bölümde de Rowling'e yer verilmeyip, sadece eski bir röportajının eklenmesi film ekibinin yazara tepkili olduğunu gösterdi. Bir saatten uzun süren bölümde seriyi yaratan yazarın adının sadece 10 kez anılması da dikkat çekti.