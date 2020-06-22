Harry Potter serisinde Luna Lovegood karakterini canlandıran oyuncu Evanna Lynch, eskiden hayranı olduğu seride oynamasının 'garip hissettirdiğini' söyledi. Lynch, serinin hayranlık kültürünün 'sağlıklı olmadığını' düşünüyor.

Talking Tastebuds isimli bir podcast kanalına konuşan Lynch, kendisinin 14 yaşından önce serinin hayranı olduğunu sonra rol aldığını söyledi. Lynch, "Daniel Radcliffe'i takip eden bir hayran olmaktan kendisine hayran mektubu gönderilen birine dönüşmek çok garipti" dedi.

Lynch, kendisi seriye hayran olduğu dönemde oyuncular hakkında her şeyi öğrendiğini söyledi ve ekledi:

Daniel, Emma ve Rupert'la tanıştığımda onlarla ilgili her şeyi biliyordum. Bilmiyor gibi davranmadım. Sonra birden anladım 'Ben kimim?' Bana nelerle ilgilendiğimi sordular ve diyecek bir şey bulamadım.

Lynch, hayran kültürünün sağlıklı olmadığını söyledi ve takıntılı bir hayran olmanın insanı güçsüzleştirdiğini belirtti.







