Bölüme katılan film serisinin yıldızları arasında, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch ve Ian Hart yer alacak. Warner Bros'un başkanı Tom Ascheim, “'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filminin çıkışından bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu ve bu olağanüstü birbirine bağlı evrenin evrimine tanık olmak en hafif tabirle büyülüydü.” dedi.

SERİNİN 8 FİLMİ VAR

J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter kitaplarının sinema uyarlaması olan seride toplam sekiz bölüm yayınlandı. Filmlerin yapımcılığı, Warner Bros tarafından gerçekleşti. Serinin ilk filmi 2001 yılında, habere konu olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, son filmi ise 2011'de de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 oldu.







