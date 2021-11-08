Kültür & Sanat Harry Potter'ın yönetmeninden devam filmi sinyali

Harry Potter'ın yönetmeninden devam filmi sinyali

Kültür & Sanat

Harry Potter'ın yönetmeninden devam filmi sinyali

Harry Potter serisinin ilk iki filminde yönetmen koltuğunda oturan, üçüncü filminin de yapımında bulunan Chris Columbus, serinin tiyatroya uyarlanan hikayesi Lanetli Çocuk'u (Cursed Child) beyaz perdeye aktarmak istediğini söyledi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Yönetmen Chris Columbus, Harry Potter serisinin ilk üç filminde bulundu. Serinin tamamlanmasının ardından yazılan Lanetli Çocuk isimli tiyatro senaryosunun beyaz perdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlattı. Columbus, serinin başrolleri Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıran oyuncuların da Lanetli Çocuk filmi için doğru yaşta olduklarını söyledi. Columbus, “Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim.” dedi.

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan serinin son filmi Ölüm Yadigarları Bölüm 2’de makyaj ekibi üç oyuncuyu yaşlandırmaya çalışmış ancak hayranlar tarafından alay konusu olmuştu.

İki bölümden oluşan Lanetli Çocuk Oyunu ise, 2018 ödüllerinde En İyi Oyun da dahil olmak üzere altı Tony kazanmıştı. Aynı zamanda, bir oyunun tüm zamanların en yüksek haftalık bilet satış rekorunu da kırmıştı.

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