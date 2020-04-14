Moda Harry Styles DSÖ için tişört tasarladı

Harry Styles DSÖ için tişört tasarladı

Moda

Harry Styles DSÖ için tişört tasarladı

İngiliz şarkıcı Harry Styles corona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları "Para bağışlasaydın" diyerek tepki gösterdi.

14 Nisan 2020, Salı 17:12 Son Güncelleme:
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İngiliz popçu Harry Styles, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı. Dünya Sağlık Örgütü için ‘Stay Home'(Evde Kal), ‘Stay Safe'(Güvende Kal) ve ‘Protect Each Other' (Birbirinizi Koruyun) baskılı tişörtler tasarlayan Styles, elde edilen geliri ise örgütün dayanışma fonuna bağışlayacak.


'Sen giyim markası değilsin'

Styles, tasarladığı tişörtle ilgili olarak "Böyle zamanlarda, insanların gücünü hatırlamak hiç olmadığı kadar önemli. Eğer yardım edebiliyorsanız lütfen bağışta bulunun” dedi. Sosyal medya kullanıcıları Styles'a "Sen bir giyim markası değilsin" ve "Tişörtlerin gelirini beklemek yerine keşke sen para bağışlasaydın" gibi eleştiriler yaptı. 

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