Magazin Harry Styles gaspa uğradı

Harry Styles gaspa uğradı

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Harry Styles gaspa uğradı

İngiliz şarkıcı Harry Styles, Sevgililer Günü'nde Londra'da bıçak zoruyla soyuldu. Polis, olayı soruşturuyor.

19 Şubat 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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İngiliz popçu Harry Styles, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçak zoruyla soyguna uğradı. E! News'in bildirdiği habere göre, 26 yaşındaki şarkıcı olay sırasında zarar görmedi ancak Sevgililer Günü'nde yaşanan olayda oldukça 'sarsıldı'. İngiliz yayın kuruluşu Mirror'ın aktardığına göre, 20'li yaşlarındaki bıçaklı bir adam Styles'ın yanına gelerek nakit para talebinde bulundu. Olayın görgü şahitlerinden biri Styles'ın soğukkanlılığını koruduğunu ve sakince para verdiğini söyledi. Londra Polisi, E! News'e yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdüğünü ve henüz olaya ilişkin gözaltı yapılmadığını açıkladı. Öte yandan One Direction grubuyla ünlenen şarkıcı, 40'ıncı yılını kutlayan Brit Ödülleri'ne katıldı.


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