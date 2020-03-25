Harry ve Meghan için The Simpsons yolu açıldı

Çizgi animasyon The Simpsons'ın yaratıcıları İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftini çok sevdiklerini belirterek dizide konuk olarak ağırlamak istediklerini ifade etti. Dizinin yapımcısı ve senaristi Al Jean, The Radio Times dergisine yaptığı açıklamada, "Harry ve Meghan hakkında konuştuk. Duyduğuma göre Meghan seslendirme işi yapmak istiyormuş. Eğer bizi okuyorlarsa, arasınlar" diyerek henüz hayata geçirmedikleri düşünceleri için çiftle iletişime geçmedikleri belirtti.

Michael Jackson'ı ağırlamıştı

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce, Hollywood'un ünlü yapımlarında rol alıyordu. The Simpsons bugüne kadar Red Hot Chilli Peppers'tan Michael Jackson'a pek çok ünlü ismi ağırlamıştı. Prens Harry, geçtiğimiz yıl Aslan Kral filminin gösteriminde, eşi Meghan Markle için Disney yönetim kurulu başkanı Robert Iger'dan seslendirme işi isterken kameralara yansımıştı.

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