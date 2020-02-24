Harry ve Meghan sessiz kalmadı

Kraliçe İkinci Elizabeth'in geçtiğimiz hafta Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kraliyet'in ismini kullanarak marka yaratmalarına önüne set çekmesinin ardından Sussex Dükü ve Düşesi ile Buckingham Sarayı arasındaki yükselen tansiyon daha da görünür bir hale büründü. Saraydan ayrılmalarının ardından B planları Kraliçe tarafıdan al üst edilen çift, resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada, Kraliyet'in diğer aile üyelerine ve kendilerine olan davranışları arasındaki farka dikkat çekildi.

Ne mornarşinin, ne kabinenin....

Çift, saraya olan kızgınlığını burada açıkça dile getirdi. Açıklamada, ne monarşinin ne de Kabine'nin 'Kraliyet' kelimesinin kullanımı hakkında yargıda bulunma yetkisinin olmadığı vurgulandı. Cuma günü, çiftin sözcüsü, Dük ve Düşes’in royal (kraliyet) veya Sussex Royal markasını, özel İngiltere hükümet kurallarına göre herhangi bir markada kullanmaktan kaçınacağını belirtti. "Sussex Dükü ve Düşesi, 2020 İlkbaharı sonrası hiçbir alanda 'Sussex Royal'i kullanmayı düşünmüyor" dedi.